«Террорист» заминировал петербургский зоопарк и попросил показать его по телевизору

Санкт-Петербург, 5 апреля. Мужчина отправил письмо на электронную почту гендиректора зоопарка «имени Чебурашки» с сообщением о «бомбе». Злоумышленник требовал, чтобы его показали по ТВ.

Как сообщил источник ФАН в правоохранительных органах, автор письма поздоровался и заявил, что на территории зверинца установлено несколько взрывных устройств. При этом он подчеркнул, что деньги ему не нужны. Неизвестный пожелал прославиться на телевидении как «самый влиятельный и сильный в минировании». При этом преступник оставил свой телефон «для чаевых».

Правоохранители, узнав о сообщении, приехали на территорию зоопарка и осмотрели его при помощи служебных собак. Взрывчатки не обнаружено, информация оказалась ложной. Также сотрудники МВД эвакуировали 15 посетителей. Личность угрожавшего будут устанавливать специалисты.