Петербуржцев предупредили о частичном перекрытии одного из участков КАД

Санкт-Петербург, 5 апреля. Одну полосу движения на Кольцевой автодороге в Петербурге перекроют на неделю из-за работ по уборке грязи и пыли после зимнего сезона.

Так, с сегодняшнего дня водители не смогут проехать по КАД на пересечении Колтушского и Мурманского шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

«По первой, второй и третьей полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 километров в час», — добавил начальник территориального ситуационного центра Илья Пузыревский.

На все время работ будут установлены дорожные знаки, водоналивные барьеры и световая сигнализация. При этом уборка будет вестись круглосуточно в две смены.

Ранее стало известно, что водителям с грязными номерами на автомобиле напомнили о санкциях. Современные камеры могут считать номер машины, даже если он покрыт грязью.

Специалисты компании «Технологии распознавания», которая специализируется на разработке дорожных камер, предложили ввести электронные дорожные знаки «Ограничение максимальной скорости». Как пишет «Ридус», знаки будут менять скоростной режим в зависимости от погодных условий.