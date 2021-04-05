В Красном Селе неопрятный мужчина угнал самокат у младшеклассника

Санкт-Петербург, 5 апреля. Школьник стал жертвой ограбления в Красносельском районе Петербурга. Мужчина открыто отобрал у ребенка самокат и скрылся, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Жительница Красного Села сообщила в полицию, что неизвестный на виду у всех угнал у ее 10-летнего сына самокат. Мужчина имел неопрятный внешний вид и был одет в грязную одежду.

Кража произошла у дома по улице Освобождения. Сумма ущерба составила 3300 рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело за открытое хищение чужого имущества. Видеонаблюдение отсутствовало на месте преступления.

Еще одно ограбление недавно произошло в Ленобласти. Правоохранители задержали двух подростков по подозрению в нападении на студента. Школьники отобрали у молодого человека смартфон и убежали, сообщал сайт 360tv.ru.