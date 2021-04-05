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Петербуржец жестоко избил несовершеннолетнюю дочь сожительницы

Петербуржец жестоко избил несовершеннолетнюю дочь сожительницы

Санкт-Петербург, 5 апреля. Девочка-подросток попала в больницу после того, как ее избил возлюбленный матери, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Пострадавшую 15-летнюю школьницу доставили в детскую городскую больницу. У нее диагностировали ушиб левой скуловой области, гематомы век и наружного угла левого глаза, а также ушиб передней брюшной стенки. Сейчас она находится в хирургическом отделении.

Полицейские задержали мать девочки и ее 50-летнего сожителя. По предварительным данным, между школьницей и матерью возник конфликт на бытовой почве. В какой-то момент возлюбленный женщины вмешался и жестоко избил ребенка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

На Урале ранее судимый мужчина до смерти забил шестилетнюю падчерицу на почве личной неприязни. Ее старшей сестре он проломил голову, сообщало URA.RU.

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