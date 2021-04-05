Две аферистки «сняли порчу» с петербургской пенсионерки за 100 тыс. рублей и украшения

Санкт-Петербург, 5 апреля. Пожилая жительница Колпина стала жертвой мошенников. К ней на улице подошли две неизвестные женщины и развели ее на деньги.

Как сообщил источник ФАН в правоохранительных органах, инцидент произошел с 74-летней женщиной на улице Братьев Радченко 4 апреля. Лжегадалки подошли к старушке поздно вечером и предложили снять порчу. Жертва согласилась и отдала мошенницам 102 тыс. рублей, три кольца, две цепочки и два кулона из золота. Общая сумма причиненного ущерба составила 133 400 рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Злоумышленниц пока не нашли. Полицейские начали их розыск.