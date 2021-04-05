Мужчина и женщина изнасиловали помощника воспитателя в Пушкине

Санкт-Петербург, 5 апреля. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту изнасилования помощника воспитателя в Пушкине. По подозрению в совершении преступления задержали мужчину и женщину.

Потерпевшая по делу об изнасиловании обратилась за помощью в полицию поздно ночью. Женщина рассказала правоохранителям, что неизвестные ей «Алексей» и «Евгения» надругались над ней в квартире одного из домов по улице Саперной.

Стражам порядка удалось по горячим следам задержать предполагаемых виновников нападения. Ими оказались мужчина и женщина 1973 и 1980 годов рождения, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

В настоящее время подозреваемые в совершении преступления находятся в ИВС. В отношении них возбудили уголовное дело, обстоятельства случившегося выясняются.

В Кузбассе полицейские задержали подозреваемого в покушении на изнасилование школьницы, сообщал ФАН. Мужчина собирался надругаться над девочкой, угрожая ей ножом.