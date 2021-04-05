Легковушка на большой скорости протаранила троллейбус на Невском проспекте

Санкт-Петербург, 5 апреля. В центре города произошла авария с участием легкового автомобиля и общественного транспорта. Иномарка протаранила троллейбус на Невском проспекте.

Автомобиль такси врезался в стоящий на остановке у Гостиного двора троллейбус. По предварительной версии, в общественном транспорте никто не пострадал.

По официальным данным, 34-летний водитель автомобиля Kia получил черепно-мозговую травму, перелом ребер и ушиб грудной клетки, а 25-летняя пассажирка — черепно-мозговую травму и ушиб глаза. Обоих доставили в Мариинскую больницу. На месте происшествия в настоящий момент работают сотрудники полиции. Обстоятельства ДТП выясняют специалисты.

Один человек погиб и двое госпитализированы после ночного ДТП в Новосибирске. Водитель кроссовера Lexus RX330 с тремя пассажирами в салоне на полном ходу врезался в световую опору на обочине проезжей части, сообщал ФАН.