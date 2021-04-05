Циклон «Улли» повлияет на погоду в Петербурге в понедельник

Санкт-Петербург, 5 апреля. Циклон «Улли», центр которого находится в северной части Ботнического залива, повлияет на погоду в Северной столице в понедельник.

Небо затянет плотными облаками, а также усилится ветер. Вечером начнется небольшой дождь. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Столбики термометров в этот день покажут от +6 до +8 градусов. В Ленинградской области ожидается +4…+9 градусов. Порывистый юго-западный ветер подует со скоростью пять-десять метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 740 миллиметров ртутного столба, что значительно ниже нормы, добавил Леус.

В предстоящую ночь по территории региона будет перемещаться холодный атмосферный фронт. Из-за него дожди перейдут в мокрый снег, временами ухудшится видимость и понизится температура. На дорогах возможно образование гололедицы.

Жителей Ленобласти 5 апреля ожидает достаточно сильный юго-западный и южный ветер. Его скорость составит от семи до 12 метров в секунду, а порывы иногда будут достигать 15-17 метров в секунду.