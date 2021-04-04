Число привившихся от коронавируса петербуржцев превысило 400 тысяч человек

Санкт-Петербург, 4 апреля. Комитет по здравоохранению Петербурга предоставил новую сводку с количеством привившихся от коронавирусной инфекции горожан.

По состоянию на 4 апреля, за прошедшие сутки от COVID-19 вакцинировались более 5 тыс. жителей Северной столицы. При этом 4 тыс. горожан за последние 24 часа привились впервые. В целом укол против новой инфекции сделали более 400 тыс. человек.

«За весь период в Петербурге вакцинировано 405 074 человека. Из них 296 101 полностью закончили цикл вакцинации», — говорится в сообщении комитета.

Таким образом, Петербург уже вышел на февральские значения по количеству вакцинированных в сутки. На сегодняшний день в городе на Неве развернуты 134 пункта вакцинации на базе медицинских организаций. Также работают 18 выездных прививочных бригад.

Число желающих вакцинироваться от коронавируса россиян резко увеличилось, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она подчеркнула, что особенно важно привиться в преддверии весенне-летнего сезона, чтобы сохранить здоровье себе и своим близким.