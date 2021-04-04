Четыре автомобиля превратились в груду металла после ДТП у «Мега Дыбенко»

Санкт-Петербург, 4 апреля. Массовое ДТП с четырьмя автомобилями произошло около ТЦ «Мега Дыбенко». Еще один «автопаровоз» из пяти машин сложился рядом.

Авто столкнулись на внутренней стороне КАД недалеко от поста ДПС и развязки «Меги». Причины аварии пока не установлены, информации о пострадавших или погибших не поступало. Первое видео с места ДТП публикует Федеральное агентство новостей (ФАН). На кадрах искореженные от удара машины.

Два водителя большегрузов погибли в ДТП на трассе в Бурятии, сообщал ФАН. Одна из фур перевозила легковые автомобили. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, личности жертв инцидента пока не установлены.