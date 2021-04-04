Цены в петербургских заведениях общепита могут подняться на 10%

Санкт-Петербург, 4 апреля. Эксперты рынка общественного питания Санкт-Петербурга рассказали журналистам о возможном скором повышении цен на меню.

К заметному росту цен в ресторанах Северной столицы в ближайшие месяцы приведет подорожание продуктов. Это может серьезно ударить по отрасли, пишет РБК.

«Петербургские рестораторы поднимут цены до 10% на позиции в меню в течение ближайших двух месяцев», — заявил эксперт Александр Ружинский.

Рост цен не будет одномоментным. Сетевые рестораны отреагируют медленнее, потому что имеют рычаги давления на поставщиков. Маленькие сети и отдельные рестораны также постараются удержать прежние цены до последнего. Эксперт ожидает «эффекта замедленной съемки» на рынке в плане роста цен.

Правительство Российской Федерации ранее продлило действие соглашений о стабилизации цен на ряд продуктов. Договоренности с производителями и торговыми сетями по стоимости сахара сохранятся до 1 июня, а подсолнечного масла — до 1 октября.