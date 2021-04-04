Школьник сел за руль и устроил ДТП в Красном селе

Санкт-Петербург, 4 апреля. Петербургские правоохранители организовали проверку по факту ДТП, инициатором которого стал несовершеннолетний.

Инцидент на дороге произошел в Красносельском районе города на Огородной улице. Сообщается, что мальчик, управляя автомобилем марки Hyundai Solaris, въехал в припаркованную легковушку, после чего попытался скрыться с места происшествия. Однако его задержал неравнодушный водитель микроавтобуса.

По словам очевидцев, в машине на переднем сидении также находился и взрослый. Вероятно, именно он дал ребенку сесть за руль. Сейчас инспекторы ГИБДД проводят тщательную проверку.

Ранее ФАН сообщал, что три человека скончались в аварии с участием микроавтобуса в Красноярском крае. Сильно пострадал один несовершеннолетний пассажир легкового автомобиля.