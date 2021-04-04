ФСБ задержала бывшего главбуха СК Петербурга по подозрению в хищении

Санкт-Петербург, 4 апреля. Сотрудники ФСБ задержали бывшего руководителя финансово-экономического отдела ГСУ СКР по Петербургу по подозрению в хищении 400 млн рублей.

Следствие считает, что задержанный забрал себе сотни млн рублей, изъятых в качестве вещественных доказательств по уголовным делам. Фигурант покинул должность главного бухгалтера за пару месяцев до задержания. По предварительным данным, подозреваемый проиграл деньги на ставках на спорт и покер.

Недавно суд арестовал и. о. главы Горбунков в Ленобласти. Чиновника подозревают в мошенничестве с использованием своего служебного положения.