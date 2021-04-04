МЧС предупредило петербуржцев об усилении ветра в ближайшие часы

Санкт-Петербург, 4 апреля. Юго-западный ветер в Петербурге резко усилится в ближайшее время, предупредили горожан сотрудники МЧС.

Его порывы будут достигать 15-17 метров в секунду. Порывы максимальной силы начнутся к девяти часам вечера. В это время петербуржцев просят закрыть окна и убрать все хозяйственные вещи со двора дома и балкона.

Жителей Северной столицы просят быть предельно осторожными и не приближаться к шатким строениям и неустойчивым конструкциям. Также не стоит ходить и парковаться под деревьями и рекламными щитами, подчеркнули спасатели.

Пензенский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ранее присвоил грядущему понедельнику желтый уровень погодной опасности, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Причиной этому стал надвигающийся туман, который значительно ограничивает видимость на некоторых участках дорог.