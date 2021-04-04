Пожилой инвалид заживо сгорел в квартире на севере Петербурга

Санкт-Петербург, 4 апреля. Двухкомнатная квартира сгорела в Калининском районе города. Погиб 64-летний мужчина-инвалид, сообщил источник ФАН в экстренных службах.

Инцидент произошел в жилом доме на улице Демьяна Бедного. Очевидцы вызвали пожарных, которые эвакуировали 89-летнюю хозяйку горящей жилплощади. После этого они обнаружили внутри мертвого сына женщины.

Огонь удалось ликвидировать спустя несколько минут, полностью выгорела комната площадью 12 квадратных метров. Пострадавшую передали врачам скорой помощи, пенсионерка отказалась от госпитализации и отправилась к соседям, где дожидалась приезда родных. Причину возгорания устанавливают специалисты. В тушении были задействованы девять человек и две машины спецтехники.

Незадолго до этого на севере Петербурга загорелся завод «Арсенал». Огонь охватил 400 квадратных метров одноэтажного здания, в результате ЧП никто не пострадал.