Фестиваль «Артдокфест» отменили в Петербурге после визита Роспотребнадзора

Санкт-Петербург, 4 апреля. Показы, запланированные в петербургском Доме кино в рамках фестиваля «Артдокфест», отменены. Об этом организаторы мероприятия сообщили в Facebook.

В день открытия фестиваля документального кино сотрудники Роспотребнадзора пришли вместе с полицией и опечатали кинозалы. Причины таких мер не сообщаются. По словам организаторов, показы в Петербурге, вероятно, не состоятся.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о том, когда в России могут отменить масочный режим и другие коронавирусные ограничения. По словам эпидемиолога Натальи Пшеничной, сейчас такие меры являются преждевременными, однако страна находится на верном пути к победе над распространением заболевания.