Правительство Петербурга построит два новых приюта для бездомных животных

Санкт-Петербург, 4 апреля. Власти Санкт-Петербурга приняли решение о строительстве государственных приютов для бездомных животных. Для этого уже определены три участка.

Бездомные животные Петербурга получат новый дом. Специально для них будут построены два приюта. Такое решение приняла городская администрация, сообщает пресс-служба Смольного.

Как уточнили в правительстве Северной столицы, под строительство учреждений было определено три участка: в Пушкинском, Красногвардейском и Колпинском районах города. Сейчас в Санкт-Петербурге функционируют 17 приютов, все они принадлежат частным лицам. В них содержатся около четырех тысяч бездомных кошек и собак.

По словам представителей администрации, за последние 15 лет волонтеры провели колоссальную работу по отлову и стерилизации животных. Через эту процедуру прошли 32 тысячи собак, а с прошлого года подобные меры начали принимать и в отношении бездомных кошек.

Ранее сообщалось, что волонтерский корпус партии «Единая Россия» оказал поддержку центру помощи бездомным животным «Любимец» в Туле. Добровольцы привезли в приют корм, лекарства и прочие необходимые для комфортной жизни животных предметы.