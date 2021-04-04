Росгвардейцы задержали петербуржца с учебной гранатой

Санкт-Петербург, 4 апреля. Сотрудники Росгвардии задержали мужчину с учебной гранатой в Красногвардейском районе. Злоумышленник перевозил в такси предмет, внешне похожий на боеприпас.

Наряд вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, получил информацию, что пассажир везет с собой, предположительно, гранату. Росгвардейцы выехали по адресу для проведения проверки, сообщил источник ФАН.

При виде силовиков мужчина выдернул чеку, замахнулся гранатой и потребовал сохранять дистанцию. Злоумышленник хотел скрыться во дворах, однако его оперативно задержали. Выяснилось, что граната является учебной и не представляет опасности. Задержанного доставили в отделение для дальнейших разбирательств.

Житель Кингисеппа, вооруженный «гранатой», пришел в один из магазинов города и угрожал взорвать ее, сообщало Федеральное агентство новостей. Прибывшие силовики оцепили место ЧП. При задержании выяснилось, что в руках у него был муляж ручного боеприпаса.