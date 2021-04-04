Ученица ЛСИТ с бледным лицом и черной сумкой пропала в Петербурге

Санкт-Петербург, 4 апреля. Правоохранители приступили к поискам 16-летней ученицы колледжа ЛСИТ, которая пошла на встречу с подругой и не вернулась в общежитие.

Стражи порядка узнали об исчезновении несовершеннолетней студентки от воспитателя учебного учреждения. Женщина позвонила в полицию и сообщила, что ученица Лицея сервиса и индустриальных технологий, проживающая в общежитии, ушла на встречу с подругой и не вернулась.

Последний раз девочку видели 3 апреля в 10:00 по московскому времени. Сообщение об ее исчезновении поступило в полицию в 00:30 4 апреля, уведомил источник ФАН в правоохранительных органах.

На вид ученице колледжа 16-17 лет. Девочка имеет крашеные светлые волосы до плеч и бледное лицо. В день пропажи на ней была серая короткая куртка, голубые джинсы и белые кроссовки. Также подросток имел при себе черную сумку.

В Новосибирске правоохранители разыскивают 15-летнюю школьницу, сообщал ФАН. Предполагается, что девочку похитили и удерживают неизвестные люди.