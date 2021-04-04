AirBaltic возобновила авиаперелеты между Ригой и Петербургом

Санкт-Петербург, 4 апреля. Авиакомпания AirBaltic заявила о возобновлении рейсов между Ригой и Петербургом, сообщили в пресс-службе ООО «Воздушные ворота Северной столицы».

Петербургский аэропорт Пулково сегодня обслужил первый рейс. В управляющей компании воздушной гавани добавили, что в течение апреля запланировано выполнение четырех рейсов в неделю.

Из Северной столицы в Ригу можно будет летать по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Авиакомпания AirBaltic выполняет рейсы на самолетах Airbus A220-300.