Петербургские медики рассказали, в каких случаях можно не делать прививку от коронавируса

Санкт-Петербург, 4 апреля. Вакцинация от коронавирусной инфекции не является обязательной, хотя и несет большую пользу для организма. Петербуржцам рассказали, при каких условиях можно не ставить прививку.

Положительный уровень антител к коронавирусной инфекции позволяет не делать прививку. Об этом рассказала специалист по иммунопрофилактике Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Сусанна Харит.

«Если по данной тест-системе выявлен положительный уровень антител, можно прививку не делать. Это значит, что на сегодняшний день вы защищены. Другой вопрос, как долго будет сохраняться эта защита», — уточнила врач.

По словам медика, антитела — не единственный тип защиты. При вакцинации формируется клеточный иммунитет к коронавирусной инфекции. Он позволяет эффективно распознавать зараженные клетки и уничтожать их, способствуя выздоровлению пациента.

Для вакцинации населения России в основном используют два препарата отечественного производства — «Спутник V» и «ЭпиВакКорону». Ранее сообщалось, что вакцину центра «Вектор» одобрили к применению для людей старше 60 лет.