Арестованного главу Горбунков могут отправить в колпинские «Кресты»

Санкт-Петербург, 4 апреля. Исполняющий обязанности главы администрации Горбунков, подозреваемый в мошенничестве, скорее всего, будет находиться под стражей в СИЗО №1 «Кресты» в Колпине.

Стало известно предположительное место отбывания меры пресечения и. о. главы горбунковской администрации. По данным источника ФАН, в скором времени чиновника из Ленобласти могут перевести в СИЗО «Кресты».

Ранее петербургский суд избрал меру пресечения для главы администрации МО Горбунковское сельское поселение. Его отправили под стражу на несколько месяцев по делу о мошенничестве, сообщал ФАН. По версии следствия, чиновник совершил махинации на 597 тыс. рублей.