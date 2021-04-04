Петербуржец получил ножевое ранение в драке на Гороховой улице

Санкт-Петербург, 4 апреля. Медики госпитализировали мужчину, который пострадал в драке на проезжей части у дома 14/26 по улице Гороховой. У него диагностировали ножевое ранение.

Врачи прибыли на место инцидента после обращения знакомых пострадавшего. Они осмотрели мужчину, после чего доставили его в больницу и сообщили о случившемся правоохранителям. Стражи порядка в ходе организованной проверки по факту ЧП установили, что петербуржец пострадал в результате конфликта на проезжей части, заявил источник ФАН в органах.

Мужчина подрался с неким водителем Ford Focus, который в ходе выяснения отношений ударил его ножом, после чего скрылся с места инцидента. На данный момент правоохранители устанавливают личность второго участника драки. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

В ЯНАО пьяные вахтовики расправились с мужчиной из-за замечания, сообщало URA.RU. Они набросились с ножом на местного жителя, который попросил их не включать громко музыку.