Хозяин квартиры обнаружил разложившийся труп съемщика в Петербурге

Санкт-Петербург, 4 апреля. Собственник квартиры обнаружил труп своего съемщика. Тело 56-летнего умершего было с гнилостными изменениями, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Шокирующую находку сделали в квартире в Московском районе. Постоялец давно не выходил на связь, поэтому хозяин решил проверить апартаменты. Съемщик оказался мертвым, собственник сообщил об обнаружении трупа в полицию.

Правоохранители не выявили внешних признаков насильственной смерти. Тело направлено в морг на экспертизу для определения причины гибели.

Похожий случай произошел этой зимой в Петербурге. Мужчина обнаружил свою знакомую мертвой в квартире. Тело женщины было подвергнуто гнилостным изменениям, сообщал ФАН.