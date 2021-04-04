Незаконный хостел для мигрантов обнаружен в одной из квартир Петербурга

Санкт-Петербург, 4 апреля. Главное управление МВД России по Северной столице и Ленинградской области отчиталось о результатах проверки более двух тысяч квартир на территории Фрунзенского района города.

В общей сложности сотрудниками службы участковых уполномоченных полиции была исследована 2271 квартира. Рейд носил плановый и профилактический характер. Особое внимание стражи правопорядка обратили на нарушения миграционного законодательства. В итоге почти полсотни иностранцев проехали в отделы полиции, 20 из них привлечены к административному наказанию.

Также в одном из обследуемых помещений правоохранители обнаружили мини-отель для приезжих. В нем проживали 17 человек. Все они доставлены в полицию. В другом доме на Бухарестской улице установлен факт нелегальной постановки на миграционный учет. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

МВД России сейчас разрабатывает законопроект, направленный на облегчение процедуры легализации пребывания в стране иностранцев и лиц без гражданства. Документ предполагает аннуляцию миграционных нарушений на определенный период времени, отведенный для урегулирования своего правового положения.