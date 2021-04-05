«Медлить было нельзя»: герой-петербуржец рассказал о спасении тонущего человека

Санкт-Петербург, 5 апреля. В последний день марта петербуржец Андрей Лукьянов совершил настоящий подвиг. 31-летний мужчина спас тонущего в Малой Невке человека, вплавь вызволив его из водяного плена.

ФАН удалось связаться с молодым героем, который весьма скромно и без прикрас рассказал о том, что побудило его броситься в ледяную воду.

«Примерно в 14:00 я ехал по набережной Малой Невки. У Каменноостровского моста посмотрел на воду и увидел, что там что-то плывет. Присмотревшись, заметил тянущиеся из-под воды руки. Остановил машину посреди дороги, подбежал к берегу и начал кричать тонущему человеку, хотел дать знак, что его видят. Далее позвонил спасателям. Пока объяснял ситуацию, мужчина несколько раз уходил под воду секунд на 20. Понял, что спасателей не дождусь, — до их приезда он утонет. Медлить было нельзя, я не готов был смотреть, как на моих глазах умирает человек», — начал собеседник.

Несмотря на то, что Андрей опаздывал на важную встречу, все планы были тотчас же забыты. Необходимо было действовать решительно, так как десятки зевак, стоящих на мосту, никаких действий предпринимать не спешили. Тогда мужчина принял единственно правильное решение.

«Потрогал воду, разделся и поплыл к нему. Вода была очень холодной — на поверхности еще плавали льдины. Доплыл до середины реки, взял его за рукав и начал грести обратно. Он тоже пытался грести, но из-за сильного обморожения получалось это плохо. Пару раз мужчина тормозил, хотел меня ухватить, но я его останавливал. На полпути у меня начали замерзать шея, пальцы рук и ног. На нем было много тяжелой промокшей одежды. У самой набережной глубина была по грудь. Я велел ему встать на ноги и облокотиться. Сам же запрыгнул наверх и попытался его вытащить, но одному сделать этого не получалось. Тогда на помощь пришла прохожая, и мы вместе подняли бедолагу наверх», — рассказал Андрей.

В этот момент к месту происшествия подъехал полицейский экипаж, который отвез спасенного мужчину на пост, расположенный неподалеку. Неравнодушный герой же отправился в машину, оделся и, убедившись в том, что недавно тонувшему больше ничего не угрожает, поехал домой.

Петербуржец не скрывает, что на долю секунды в голове возникали сомнения, однако желание помочь было сильнее.

«Профессионально я плаванием не занимаюсь, только любительской подводной охотой. Что такое холодная вода, мне известно. Конечно, были мысли в голове: «Стоит или не стоит?», «Продержусь или не продержусь?». Тем не менее я понимал, что хотя бы попытку спасти человека нужно предпринять. Многие люди смотрели на это с моста и ничего не делали. Так недалеко и до трагедии», — поделился он.

Андрей выразил уверенность, что виной этому и многим другим подобным случаям является алкоголь. По его мнению, с алкоголизмом нужно активно бороться, полностью искореняя его из повседневной жизни.

«Часто такое бывает, что люди, например пожарные или медработники, рискуют своей жизнью ради тех, кто пьет и не думает больше ни о ком. Это болезнь, с которой надо бороться. Люди должны задуматься, что необдуманные пьяные поступки могут погубить других людей», — резюмировал собеседник.

Сам житель Санкт-Петербурга героем себя не считает. Он уверен, что протягивать руку помощи тем, кто в ней нуждается, — это обязанность каждого сознательного гражданина.

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