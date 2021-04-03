Медики из Петербурга успешно прооперировали мужчину с семикилограммовой опухолью

Санкт-Петербург, 3 апреля. Врачи Северной столицы успешно прооперировали 43-летнего пациента со злокачественной опухолью весом более семи килограммов.

Операция заняла четыре часа, рассказали в пресс-службе городского комитета по здравоохранению. Мужчине назначили сеансы лучевой терапии. Предварительно медики удалили пациенту опухоль мягких тканей бедра. Хирургическое вмешательство прошло с минимальной кровопотерей.

О проблемах со здоровьем пациент узнал в 2018 году. Тогда у него появилось небольшое образование в области бедра, о котором ему сказали после МРТ. Тем не менее мужчина обратился к медикам только в октябре 2019 года с жалобами на постоянный рост опухоли. Ем поставили диагноз миксофибросаркома.

Врач-онколог и хирург Иван Карасев рассказал, какие изменения в состоянии здоровья могут указывать на предраковое состояние органов желудочно-кишечного тракта. Среди них частые боли в области живота, отрыжка и нетипичные выделения.