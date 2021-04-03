Число зараженных COVID-19 в Петербурге снизилось на 18% за неделю

Санкт-Петербург, 3 апреля. Уровень заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге продолжает снижаться, сообщили в межведомственном координационном совете по борьбе с COVID-19.

Количество горожан с коронавирусом снизилось на 18% за неделю. Также зафиксировано уменьшение числа пациентов, находящихся под наблюдением врачей. Власти Северной столицы напомнили о необходимости вакцинации и соблюдения мер санитарной безопасности.

Прививку от COVID-19 сделали уже более 400 тыс. жителей Петербурга. Полный курс вакцинации прошли 294 человека, остальным сделали только первый укол. Прививочная кампания проходит в регионах России. Порядка 4,7% граждан по всей стране вакцинировались от коронавируса.