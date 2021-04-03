Неравнодушный петербуржец бросился в ледяную воду Малой Невки и спас тонувшего мужчину

Санкт-Петербург, 3 апреля. Героический поступок совершил 31-летний житель города по имени Андрей. Он стал случайным спасителем тонувшего в реке человека.

Мужчина проезжал на своем автомобиле по набережной Малой Невки, когда заметил оказавшегося в опасности горожанина. Недолго думая, Андрей прыгнул в ледяную воду, подплыл к потерпевшему и помог ему выбраться на сушу. Спасенному не потребовалась помощь медиков, рассказали в МЧС.

Позже петербуржец поделился своими чувствами относительно случившегося. Мужчина отметил, что рад тому, что успел прийти на помощь утопающему. Он надеется, что люди в подобных ситуациях будут знать, как себя вести.

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