Прохожие отбили самокат у грабителя в Петербурге

Санкт-Петербург, 3 апреля. Неизвестный хотел украсть самокат на глазах петербуржцев, но неравнодушные граждане вовремя вмешались в ситуацию. Инцидент произошел у продуктового магазина.

По данным источника ФАН в правоохранительных органах, 20-летний житель Петербурга чуть не стал жертвой злоумышленника: последний, встретив его на улице, стал угрожать ножом. Преступник потребовал отдать ему самокат и попытался скрыться.

Молодой человек не растерялся и вместе с другими очевидцами догнал преступника, граждане смогли отобрать у вора транспортное средство. Злоумышленнику удалось скрыться.

В настоящее время правоохранители разыскивают подозреваемого. Известно, что он был в медицинской маске, темно-синей куртке и черной шапке.

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