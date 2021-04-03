СК настаивает на аресте петербуржца после попытки убийства потерпевшей

Санкт-Петербург, 3 апреля. Сотрудники СК возбудили в Северной столице уголовное дело по статье о покушении на убийство. Правоохранительный орган направил ходатайство об аресте 53-летнего подозреваемого.

По версии следствия, преступление произошло 2 марта в квартире дома на Оранжерейной улице. Фигурант произвел выстрел в свою 48-летнюю знакомую, которой удалось выжить благодаря своевременной помощи врачей. Стрелок задержан, вскоре ему будет предъявлено обвинение.

Следователи Ростовской области выясняют обстоятельства смерти подростка. Школьник был обнаружен с огнестрельным ранением, сообщал ФАН.