Петербургский водитель после ДТП распылил аэрозольный баллончик в лицо оппонента

Санкт-Петербург, 3 апреля. Ранее судимый житель города помещен в изолятор временного содержания. Он избил человека после дорожной аварии.

Оперативники задержали участника дорожного конфликта в Выборгском районе. По данным полиции, молодой человек после ДТП распылил в лицо водителю неустановленную жидкость из аэрозольного баллончика. Затем фигурант ударил оппонента ногой в живот и попытался скрыться.

В настоящее время мужчина помещен в изолятор временного содержания. Оказалось, что ранее он был судим по статье о наркотиках. Стражи порядка выясняют все обстоятельства дела и ведут поиск свидетелей, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Ранее ФАН писал о пьяном сотруднике автомойки, который стал виновником ДТП на внедорожнике клиента в Приморье.