Двое неизвестных под видом электриков украли у петербурженки 60 тыс. рублей

Санкт-Петербург, 3 апреля. Злоумышленники представились электриками, проникли в дом доверчивой жительницы Северной столицы и похитили 60 тыс. рублей вместе со сберегательной книжкой.

Сотрудники правоохранительных органов по Калининскому району зарегистрировали обращение потерпевшей и распространили приметы грабителей, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Одного из «рабочих» женщина описала как мужчину с азиатской внешностью, бородой и высоким ростом. Второй подозреваемый имеет славянскую внешность и полное телосложение, при себе была сумка через плечо. Оба правонарушителя были в спортивной одежде.

Полиция Санкт-Петербурга задержала таксиста, ограбившего пассажира с помощью ножа, сообщал ФАН.