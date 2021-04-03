Карьер под Мяглово лишился съезда из-за невыполнения технических условий

Санкт-Петербург, 3 апреля. «Ленавтодор» выявил нарушение технических условий на выезде из карьера в районе Мяглово, съезд был ликвидирован.

Предприниматели проигнорировали требования «Ленавтодора» и не оборудовали въезд на основную трассу безопасным примыканием. В результате участок магистрали покрылся слоем липкой грязи, которую большегрузы выносили из карьера.

Несоответствующее требованиям примыкание было разрушено при помощи тяжелой техники. Груженые песком грузовики остались стоять перед большим рвом. «Ленавтодор» напомнил, что в период весенней просушки нагрузка на каждую ось машины ограничена.

Проверку съездов в Ленинградской области начали на второй день весенней просушки. Обязательным условием для организации съездов является наличие полос разгона и торможения, у карьеров должны быть организованы мойки колес. При нарушении этих технических условий съезд ликвидируется без дополнительного предписания со стороны ГИБДД.

С 1 апреля на дорогах области действует ограничение: максимальная нагрузка на ось машины составляет пять тонн на асфальте и три тонны на гравийных и грунтовых магистралях. Посты весового контроля расположены в каждом районе Ленобласти. Штрафы за нарушения для юридических лиц могут достигать 400 тыс. рублей.