Труп молодого мигранта обнаружили у въезда на кладбище в Петергофе

Санкт-Петербург, 3 апреля. Сообщение о жуткой находке у въезда на «Бабигонское» кладбище поступило в диспетчерскую службу полиции Петродворцового района в утренние часы.

Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили тело гражданина Узбекистана 1999-го года рождения с колото-резаной раной в области грудной клетки, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Следственно-оперативная группа изучила место ЧП и изъяла следы пальцев рук и обуви, спортивные брюки, несколько окурков и банок из-под пива, а также другие биоматериалы. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Специалистам предстоит выяснить все обстоятельства совершенного преступления.

В тепловом коллекторе на Технической улице города Саратова найдено тело мертвой женщины, сообщал ФАН.