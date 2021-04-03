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Союз журналистов Петербурга и Ленобласти объявил об избрании нового председателя

Союз журналистов Петербурга и Ленобласти объявил об избрании нового председателя

Санкт-Петербург, 3 апреля. Новым председателем Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области большинством голосов избран Андрей Радин.

Занимавшая с 2011 года эту должность Людмила Фомичева досрочно покинула пост. Внеочередной Х съезд делегатов состоялся в субботу, 3 апреля.

Радин имеет большой опыт в журналистике, работал телевизионным корреспондентом и главным редактором городских телеканалов. С 2013 года занимает должность заместителя руководителя дирекции информационных и общественно-политических программ телеканала «100 ТВ». В 2014-2015 годах был председателем комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области, потом работал генеральным директором Ленинградской областной телекомпании.

Союз журналистов России отреагировал на запрет в Латвии доступа на сайт «RT на русском». Секретарь СЖР Тимур Шафир назвал это отсечением аудитории от альтернативной точки зрения. Латвийские власти продолжают «выдавливание» российских СМИ из медийного пространства Балтии.

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