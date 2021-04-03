Академия милиции в Петербурге влезла в долги ради открытия корпуса для студентов

Петербургская академия милиции готовится открыть новый корпус для обучения студентов. Это старое здание бывшего детского сада на проспекте Елизарова, которое академии в пользование передал город. Правда на ремонт полуразрушенных помещений придется потратить порядка 50 миллионов рублей. ФАН выяснил, как академия готовится к новому учебному году и за чей счет ремонтируют здание.

В здании бывшего детского учреждения на проспекте Елизарова во всю идет ремонт. Директор Академии Олег Ярухин поставил задачу, чтобы к сентябрю здание встретило студентов. В разговоре с корреспондентом ФАН он рассказал, что сейчас для реконструкции приходится прикладывать немалые усилия, финансами передовой российской академии милиции помогать никто не спешит.

«С нового года за счет ввода нового корпуса академия сможет ежегодно обучать и выпускать более 300 дипломированных специалистов, юристов. Сейчас в новом корпусе академии на проспекте Елизарова идет ремонт, к началу нового учебного года мы будем готовы принять студентов. Строительство идет за счет академии, бюджетные средства и спонсоры не привлекались. На сегодня мы потратили 21 миллион рублей, приходится брать кредиты. На данный момент в кредит пришлось взять порядка 7 миллионов рублей», — рассказал Ярухин.

По словам директора академии милиции, денег на строительство категорически не хватает. На капитальные и отделочные работы в здании на проспекте Елизарова придется потратить крупную сумму.

«Хочу заметить, что для полного восстановления нового корпуса нам придется потратить в общей сложности около 50 миллионов рублей, мы были не против, если бы в этой работе поучаствовали спонсоры и помогли нам с восстановлением здания. Раньше в этом здании располагалось лечебное детское учреждение, потом его реорганизовали, а с 2019 года нам его передали по решению комитета имущественных отношений правительства Петербурга», — добавил директор академии.

Накануне в академию приехали генерал-майор в отставке Сергей Сидоренко, руководитель милицейского братства им. Щелокова полковник Александр Михайлов и председатель профсоюза ОВД по Петербургу и Ленобласти Юрий Корчак. Общественники передали академии спортинвентарь для занятий по борьбе.

«Сегодня на новой площадке академии милиции состоялось мероприятие, призванное поддержать воспитанников учебного заведения, которое выпускает в жизнь новых сотрудников полиции. Напомню, что академия милиции сменила свое название, раньше она называлась полицейским колледжем», — рассказал Корчак.

Глава академии Олег Ярухин отметил, что новое здание для обучения студентов искали долго. Все потому, что возможности основного корпуса уже не могут в полной мере справляться с количеством обучающихся, которые поступают в академию, им просто не хватает места. Осложняли ситуацию коронавирусные ограничения. По словам Ярухина, только ввод в эксплуатацию нового корпуса даст возможность принять больше курсантов, не нарушая закон в нынешней ситуации.

Академия милиции Санкт-Петербургского университета МВД России занимается подготовкой кадров для органов внутренних дел России и иностранных государств. Обучение проводится по двум направлениям — Правоохранительная деятельность и Право и организация социального обеспечения. Студенты академии проходят практику в правоохранительных органах, органах социальной защиты населения, в Пенсионном фонде и других учреждениях.