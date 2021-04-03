Сезон навигации начнется в Петербурге с 10 апреля

Санкт-Петербург, 3 апреля. Развод мостов и навигация по рекам и каналам Санкт-Петербурга начнутся в конце следующей недели, сообщили в пресс-службе администрации Северной столицы.

Техническая исправность и бесперебойная работа мостов являются стратегической задачей петербургских властей. Регулярный развод конструкций и навигация стартуют в городе на Неве в ночь на 10 апреля. О готовности сооружений отчитались работники «Мостотреста».

Специалисты привели все механизмы в порядок, отладили системы мостов и заменили изношенные детали. Некоторые работы осуществлялись в ходе технической разводки. К навигационному периоду также подготовили водолазное судно, несколько катеров и плавучую базу для осмотра и ремонта конструкций.

Корреспонденту Федерального агентства новостей ранее сообщили, что проверка мостов началась в ночь на 16 марта. При этом красивого зрелища, ради которого в Северную столицу приезжают туристы, не показали.