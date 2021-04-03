Панихида в память о жертвах теракта в метро прошла в Петербурге

Санкт-Петербург, 3 апреля. Жители Северной столицы почтили память горожан, погибших в теракте в метро в 2017 году. Церемония состоялась в Троице-Измайловском соборе.

Неравнодушные петербуржцы возложили цветы к памятной табличке на станции метро «Технологический институт» по случаю годовщины трагедии. Церемонию провели по инициативе родственников погибших. Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашаев также присутствовал на мероприятии.

Днем 3 апреля 2017 года террорист-смертник взорвал бомбу в вагоне метро между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2». Погибли 15 пассажиров, несколько десятков человек получили ранения разной степени тяжести.