Стритрейсер извинился перед петербуржцами за шум во время ночного дрифта

Санкт-Петербург, 3 апреля. Сотрудники полиции заинтересовались опубликованным в социальных сетях видеороликом с ночным дрифтом у Александринского театра.

Вскоре после появления записи правоохранители установили личности участников инцидента, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу. Стритрейсерами за рулем Nissan оказались уроженец Сахалинской области и житель Петербурга.

По данным полиции, сахалинец ранее уже совершал административные правонарушения. Он переделал свой автомобиль в «спортивный болид», затронув при этом техническое оснащение машины и двигатель.

Кроме того, мужчина разъезжал на авто с подделанными номерами и недействующим водительским удостоверением. Теперь ему грозит не только штраф, но и уголовная ответственность.

Гонщик принес горожанам свои извинения за ночной шум и уверил, что вынес из этого хороший урок. В скором времени к ответственности привлекут и второго любителя «погонять».

Житель Тульской области разбился во время дрифта на тюбинге. ФАН опубликовал видео с места происшествия.