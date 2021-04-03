Беглов обратился к петербуржцам в связи с годовщиной теракта в метро

Санкт-Петербург, 3 апреля. Градоначальник Северной столицы Александр Беглов обратился к горожанам в связи с четвертой годовщиной трагедии в метро, отметив, что терроризм не знает границ и национальности.

Бороться с ним можно только сообща, отметил Беглов. Губернатор напомнил, что 3 апреля 2017 года вошло в историю Петербурга как трагическая дата. В этот день на перегоне между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» прогремел взрыв. Он унес жизни 15 человек. Еще более 100 горожан получили травмы.

Неравнодушные петербуржцы продемонстрировали готовность прийти на помощь тем, кто в ней действительно нуждается. Владельцы автомобилей подвозили пешеходов до места назначения, так как из-за теракта власти Северной столицы приняли решение закрыть все станции метро.

В эту субботу в Петербурге организовано множество мероприятий, на которых горожане могут почтить память жертв террористического акта. В Троице-Измайловском соборе прошла панихида по погибшим. Еще жители Северной столицы возложат цветы у памятной таблички на платформе станции «Технологический институт».