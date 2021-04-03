Почти 23 тысячи тестов на COVID-19 сделали в Петербурге за прошедшие сутки

Санкт-Петербург, 3 апреля. Оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса сообщил о 22 979 проведенных в Петербурге тестах на COVID-19 за прошедшие сутки.

За отчетный период по сообщению штаба в Единой региональной информационно-справочной службе по вопросам, связанным с коронавирусом, приняли 13 149 вызовов по номеру 122. Петербургские волонтеры оказали помощь по 6565 заявкам.

В Смольном предположили, что город выйдет на формирование коллективного иммунитета к лету. Этот прогноз строился с учетом запланированных в северной столице массовых мероприятий в офлайн-режиме. Имеется ввиду петербургский международный экономический форум и чемпионат Европы по футболу.

Всего за сутки в России выявлено 9021 заболевший коронавирусной инфекцией. В Северной столице инфицированными оказались 717 человек. В целом по стране эксперты прогнозируют формирование популяционного иммунитета к лету 2021 года.