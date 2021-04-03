Полиция и СК взяли на контроль инцидент с падением мужчины из окна в Калининском районе

Санкт-Петербург, 3 апреля. Местные жители сообщили, что под окнами одного из домов в Петербурге лежит труп мужчины. СК РФ выясняет обстоятельства его гибели.

Несчастный случай произошел с жителем Петербурга в Калининском районе. Мужчина выпал из окна седьмого этажа. Его обнаружили проходившие мимо местные жители, они вызвали скорую. Прибывшие на место происшествия медики констатировали факт смерти мужчины. Сотрудники правоохранительных органов выясняют детали инцидента, произошедшего с погибшим.

Еще один несчастный случай произошел с 18-летней жительницей Мордовии. Девушка выпала из окна многоэтажки и скончалась в больнице, сообщил ФАН.