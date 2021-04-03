Петербургская полиция задержала наркокурьера с поличным

Санкт-Петербург, 3 апреля. Мужчина из Красносельского района Северной столицы реализовывал запрещенные вещества посредством интернет-магазина. Его задержали с наркотиками на руках.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по Петербургу изъяли у задержанного мужчины девять свертков черной полимерной ленты, в которых содержалось наркотическое вещество общей массой почти девять граммов.

Оказалось, что злоумышленник реализовывал запрещенный товар при помощи интернет-магазина на площадке в даркнете — там он исполнял роль «закладчика». Оперативники смогли вычислить координаты некоторых тайников, из которых удалось изъять психотропные и наркотические вещества.

Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на незаконный оборот запрещенных препаратов. В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства инцидента.

Психолог рассказала о том, как подростков вербуют в наркокурьеры в соцсетях.