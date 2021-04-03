Смольный назвал срок появления коллективного иммунитета у горожан к COVID-19

Санкт-Петербург, 3 апреля. Появления коллективного иммунитета к COVID-19 ожидают уже этим летом. Об этом сообщили власти Санкт-Петербурга.

Город летом может выйти на рубеж популяционного иммунитета, к этому есть все основания. Об этом заявил вице-губернатор Владимир Княгинин. При составлении прогноза правительство Санкт-Петербурга учитывало проведение в оффлайн-режиме массовых мероприятий, в частности, ПМЭФ-2021 и Евро-2020.

Ранее заместитель председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санктт-Петербурга Ольга Горышина и координатор «Деловой России» Дмитрий Панов рассказали, как промышленникам города удалось выстоять во время карантина из-за пандемии COVID-19. По словам специалистов, это произошло благодаря дисциплине.