Память погибших в теракте в метро Петербурга почтут 3 апреля

Санкт-Петербург, 3 апреля. Памятные мероприятия состоятся в Северной столице в четвертую годовщину террористического акта в метрополитене. Панихида по погибшим пройдет в Троице-Измайловском соборе.

После этого петербуржцы возложат цветы у памятной таблички на платформе станции «Технологический институт». Организаторы мероприятия напомнили гражданам о соблюдении социальной дистанции и использовании средств индивидуальной защиты во избежание распространения коронавирусной инфекции.

Взрыв между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля 2017 года в 14:33. В результате террористического акта пострадали 103 человека, 15 погибли.

Ранее сообщалось, что сотрудники силовых структур предотвратили теракт в Тверской области. Его подготавливал уроженец Центральной Азии.