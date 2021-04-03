Дворцовый мост в Петербурге сменил подсветку в поддержку людей с аутизмом

Санкт-Петербург, 3 апреля. Подсветка Дворцового моста в Петербурге стала синей в рамках международной акции в поддержку людей с аутизмом. Она останется таковой до шести часов утра 3 апреля.

Акция «Зажги синим» прошла во Всемирный день распространения информации о людях с аутизмом, который отмечается 2 апреля. Петербург принимает в ней участие уже семь лет. На территории Северной столицы зарегистрировано около 30 тысяч людей с диагностированным расстройством аутистического спектра, передает Пятый канал.

Вместе с Петербургом людей с аутизмом поддержала Москва. В столице фасады ряда зданий и Крымский мост озарились синим цветом. Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма отмечается с 2007 года.