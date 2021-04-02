Нефрологу Земченкову могут смягчить статью обвинения

В Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга была избрана мера пресечения врачу-нефрологу Александру Земченкову, который подозревается в убийстве с последующим расчленением своей жены в феврале 2010 года. Следующие 29 суток он проведет под стражей.

В начале заседания три адвоката со стороны защиты Земченкова представили суду несколько положительных характеристик, в том числе из Мариинской больницы, где обвиняемый работает заведующим нефрологическим отделением, а также справку о том, что у подозреваемого есть двое малолетних детей.

Затем адвокаты попросили приобщить к делу ходатайство от потерпевшего Геннадия Кононова, отца убитой женщины. При этом защитники потребовали удалить из зала суда представителей прессы, мотивируя это защитой интересов детей подозреваемого, однако судья не пошла навстречу и отклонила данную просьбу.

Было зачитано ходатайство Кононова, в котором он просил не избирать меру пресечения связанную с ограничением свободы и ручался за его порядочность. Сторона защиты просила назначить Земченкову домашний арест в качестве меры пресечения, который он мог бы провести в квартире на улице Чапыгина, 5, и куда ему могла бы приносить продукты его жена Анастасия Сабадаш.

Сторона обвинения в свою очередь настаивала на содержании под стражей, мотивируя это тем, что еще не все следственные действия по делу проведены, и если Земченков останется на свободе, то он сможет повлиять на показания свидетелей из числа знакомых и родственников, что недопустимо.

После 20-минутного перерыва судья огласила вердикт — содержание под стражей следующие 29 суток. Адвокаты и подозреваемый были обескуражены. В кулуарах суда адвокатами обвиняемого и следователем обсуждалась сенсационная возможность избежать наказания для нефролога. Так, от следователя прозвучало предположение о допустимости переквалификации дела со 105-й статьи УК РФ на 109-ю (неумышленное убийство), и соответственно, последующее прекращение дела за истечением сроков давности (10 лет). Окончательное решение будет принимать руководство СК РФ.

Кроме того, адвокаты согласились на судебно-медицинскую экспертизу подзащитного в стационаре.

На улице окончания судебного заседания ожидала небольшая группа поддержки Земченкова, дети от первого брака и друзья Александра. Дети писали ходатайства о предоставлении домашнего ареста, не зная, что решение уже принято. Кроме этого, детям не понравилось, что их снимают на видео и они в грубой форме требовали от журналистов прекратить видеосъемку.