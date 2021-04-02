Сотрудники МЧС спасли упавшего в Фонтанку человека

Санкт-Петербург, 2 апреля. В Центральном районе города спасатели пришли на помощь мужчине. По данным источника ФАН, гражданин упал с моста Ломоносова в холодную воду реки Фонтанка.

Спасатели вытащили на берег и передали в руки медработников. Подробности инцидента пока неизвестны, проводится проверка.

Случайные прохожие в Пскове оказались неравнодушными и смелыми люди. На их глазах провалился школьник, гулявший по замерзшей реке Великая. Свидетели протянули барахтавшемуся ребенку велосипед, но вытащить пострадавшего не удалось. Один из очевидцев прыгнул в холодную воду и вытащил мальчика на берег. Ребенка усадили в машину, где он грелся, пока ждал приезда скорой помощи, сообщал ФАН.