Сады и парки Петербурга закрыли на просушку до 1 мая

Санкт-Петербург, 2 апреля. Более 85 садов и скверов, которые находятся на территории Северной столицы, закрыли на просушку, сообщили в городском комитете по благоустройству.

Сады и парки Петербурга закрыли для посещения в связи с плановым восстановлением дорожек после зимы. Дело в том, что из-за активного таяния снежного покрова они размываются и могут прийти в негодность.

«Согласно технологическому регламенту, просушка городских садов, парков, скверов, бульваров предусмотрена с 25 марта по 1 мая», — сказано в сообщении.

В первую очередь на просушку закрывают те зеленые зоны, в которых есть полное ограждение. На входе в парки и скверы устанавливают специальные таблички. Дата открытия зеленых зон зависит от погоды и от того, насколько быстро дорожки придут в нормативное состояние.

Не так давно правительство Северной столицы заявило о намерениях поменять оформление Заневского парка. Согласно предварительной информации его собираются благоустроить в «космическом» стиле.